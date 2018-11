Sport | Sonntag, 04. November 2018 Sonntag, 04. November 2018

Frauenfußball: Einseitige Angelegenheit im Derby zwischen der Normannia und Ruppertshofen

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

In der Fußball-​Regionenliga der Frauen haben sich an diesem Sonntag der 1 . FC Normannia Gmünd (rotes Trikot) und der TSV Ruppertshofen gegenüber gestanden.

6

2

4

0

68

2

4

72

83

1

1

Doch es sollte ein ziemlich einseitiges Derby werden, was die Normannia mit) für sich entschieden hat. In der. Minute schien es so, als würde es noch einmal spannend werden, Ruppertshofens Laura Schurr hatte soeben zumgetroffen, doch der FCN legte in der Folge noch einmal einen Zahn zu und stellte durch Franka Arnholdt (.) und Jasmin Hommel (.) den deutlichen Endstand her. Damit baute die Normannia die Tabellenführung sogar aus, denn Albeck/​Ballendorf spielte in Ludwigsfeld nur. Ruppertshofen rangiert derweil auf dem sechsten Platz, noch vor Mögglingen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 29 Sekunden.

