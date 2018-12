Sport | Donnerstag, 13. Dezember 2018 Donnerstag, 13. Dezember 2018

Mohamed Amelhaf wechselt zum VfR Aalen

Galerie (1 Bild)

Foto: VfR Aalen

Der Fußball-​Drittligist VfR Aalen nimmt Nachwuchstalent Mohamed Amelhaf ab 1 . Januar 2019 unter Vertrag. Der 20 -​jährige Stürmer kommt vom belgischen Amateurverein KFC Poperinge auf die Ostalb.

„Mohamed hat über mehrere Wochen im Training bei uns mitgewirkt und konnte uns überzeugen“, so Argirios Giannikis. Der VfR-​Chefcoach schätzt an dem 1 , 76 Meter großen Offensivspieler vor allem seine Stärken im Eins-​gegen-​Eins, „außerdem ist er sehr schnell, trickreich und kann variabel eingesetzt werden“. Amelhaf erhält beim VfR die Rückennummer 19 . Der Kontrakt läuft bis Juni 2020 .

In Frankreich geboren, startete Amelhaf seine Profikarriere in Belgien bei der zweiten Mannschaft von KV Kortrijk. „Wir haben auf der Position im Sturm noch Handlungsbedarf gesehen, weshalb wir Mohamed intensiv beobachtet haben. Wir freuen uns, ihn als entwicklungsfähigen Spieler ab sofort in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen“, erklärt Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR Aalen. Der Verein werde seine Transferaktivitäten aber weiter fortsetzen, versicherte Olschewski.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 37 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!