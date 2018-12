Sport | Montag, 24. Dezember 2018 Montag, 24. Dezember 2018

TSGV Waldstetten angelt sich Mario Schmid

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Dass es für Mario Schmid beim Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd nicht weitergehen würde, hatten wir bereits berichtet. Der 19 -​Jährige möchte mehr Spielzeit, das hatte er deutlich kommuniziert.





Die Normannia hatte ihm keine Steine in den Weg gelegt. Nun hat sich Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten die Dienste des quirligen Mittelfeldspielers gesichert.Dass der TSGV mit in der Verlosung um Schmid gewesen ist, war bereits bekannt gewesen. Heiße Mitbewerber waren Verbandsligist TSV Essingen und Landesligaspitzenreiter TSG Hofherrnweiler – nun hat der TSGV den Zuschlag erhalten. „Waldstetten ist ein toller, ambitionierter Verein in der Landesliga mit einer klasse Mannschaft und einem klasse Umfeld“, lautet die Begründung Schmids. Der TSGV, immer noch in Tuchfühlung zur Tabellenspitze, freut sich ebenfalls darüber, fortan über noch mehr Kreativität im Mittelfeld zu verfügen.„Mario wollte die Normannia verlassen und eine neue sportliche Herausforderung annehmen. Als die Möglichkeit bestand, ihn zu bekommen, haben wir natürlich alles daran gesetzt, ihn vom TSGV und unserem Konzept zu überzeugen“, sagt Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV. „Er passt perfekt zu unserer Mannschaft und unserem Verein. Mario ist flexibel einsetzbar, technisch sehr stark, hat eine sehr gute Ausbildung genossen und in noch jungem Alter bereits Verbands– und Oberligaerfahrung sammeln können. Wir sind uns sicher, dass er unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten weiterhelfen kann“, so Diezi.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

