„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Törchen drei: Svenja Baur liebt Weihnachten total

Bei den Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd hat Svenja Baur vor dieser Saison das Amt der Spielführerin und damit auch mehr Verantwortung übernommen. Besonders groß ist derweil die Vorfreude der 26 -​Jährigen auf das Weihnachtsfest.

Auf Weihnachten fiebert sie bereits hin, habe dieses Fest doch eine große Bedeutung für sie. „Weihnachten liebe ich total, weil ich die ganze Familie und viele Freunde sehen und treffen werde.“







Auf ihrem Trikot hätte sie eigentlich am liebsten die Zwei stehen gesehen. Doch weil diese Nummer Teamkollegin Stefanie Grün auswählte, entschied sich Svenja Baur für die Rückennummer drei. „Diese Zahl hat für mich keine besondere Bedeutung, passt aber trotzdem ganz gut, weil ich im März Geburtstag habe“, sagt Baur, die am. März des nächsten Jahres ihren. Geburtstag feiern wird. „Außerdem ist die Drei eine schöne Zahl.“

