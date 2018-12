Sport | Samstag, 08. Dezember 2018 Samstag, 08. Dezember 2018

Aiello: „Priorität hat schon ein Stürmer“

Der Fußball ist vorbei, die Winterpause hat begonnen. Auch für den Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd. In dieser Zeit tritt dann meist Andrea Aiello auf den Plan, Sportlicher Leiter des Klubs. Er muss den Markt sondieren oder aber sein Okay geben, wenn jemand den Verein verlassen möchte, wie jüngst geschehen bei Mario Schmid und Timothy Udoh.

Nein, mit den Punkten können sie bei der Normannia nicht zufrieden sein. Elf Zähler sind es ausPartien geworden. Miterzielten Treffern weist die Mannschaft von Holger Traub zudem die zweitschlechteste Offensive auf, nur Backnangs Spitze () ist noch stumpfer. Ein Knipser muss also her beim FCN, jemand der weiß, wo das Tor steht. „Diesen einen Knipser gibt es auf dem Markt doch gar nicht. Den sucht schließlich jeder Verein. Ein Knipser, der knipst in seiner Mannschaft, der will nur selten den Verein verlassen – und im Winter ist die Lage ohnehin wesentlich schwieriger“, sagt Aiello zur Personalplanung des FCN. „Wenn dann aber doch mal solch ein Knipser gewillt sein sollte, zu wechseln, dann werden wir da sein“, fährt Aiello fort. Er habe schon einige Kontakte, mit denen man ohnehin in Verbindung stehe, wieder aufleben lassen, so Aiello. Die Normannia ist somit auf der Suche, so viel steht fest – und das überrascht nachgeschossenen Toren auch nicht.Klar ist auf jeden Fall schon einmal die Abgabenseite: Mario Schmid und Timothy Udoh werden die Normannia im Winter verlassen (wir berichteten). Während für Schmid schon einige Angebote eingetrudelt sind, ist der kommende Verein von Udoh noch gänzlich unklar, sagt Aiello. Zwei talentierte Spieler, die ganz klar in das Beuteschema der Normannia passen.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 75 Sekunden.

