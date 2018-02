Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. Februar 2018 Dienstag, 13. Februar 2018

Bilderbogen vom Faschingsumzug in Gmünd

Fotos: gbr

Viele Guggen-​Kapellen, Hexen, Prinzen, Gardemädchen und alles, was sonst noch so mit Fasching in Verbindung gebracht wird, konnte das zahlreiche Publikum am Faschingsdienstag live in Gmünd sehen.

Veröffentlicht von Gerold Bauer

Bei Bilderbuchwetter zog sich der Gaudiwurm vom Sparkassenplatz bis zu Marktplatz. Unterwegs wurden Bonbons, Popcorn und Gummibärchen unters Volk gebracht. Wie der Umzug war und was es aus der Perspektive von Polizei und Rettungsdienst zu berichten gibt, steht am Aschermittwoch ausführlich in der Rems-​Zeitung.