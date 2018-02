Sport | Dienstag, 20. Februar 2018 Dienstag, 20. Februar 2018

Handballerinnen der SG Bettringen bezwingen Uhingen-​Holzhausen mit 34 : 31

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-​Landesliga haben die Bettringer Damen am vergangenen Spieltag einen wichtigen Erfolg verbuchen können: im Duell gegen den Tabellenvorletzten HT Uhingen-​Holzhausen hat die SGB in der Uhlandhalle mit 34 : 31 die Oberhand behalten und damit den Anschluss zum rettenden Ufer wieder hergestellt.

Die Vorgabe für die Begegnung war klar: Gegen den Tabellennachbarn sollte beziehungsweise musste ein Sieg her. Am besten mit mindestens zwei Toren Vorsprung, um anschließend auch im direkten Vergleich die Nase vorne zu haben, da das Hinspiel mit einem Treffer Differenz verloren ging. Wieder mit an Bord waren Torfrau Becci Waibel, die auch gleich einen sehr guten Tag erwischte sowie Hannah Reuter und auch Bianca Feil nach ihrer Babypause. Die Anfangsphase verlief zunächst auf Augenhöhe. Über einging es bis zur achten Minute zum Zwischenstand vonständig hin und her. Im weiteren Verlauf gelang den Gastgeberinnen dann der erste deutlichere Vorsprung zum. Die Abwehr war äußerst präsent und agierte sehr aggressiv, was allerdings auch mit einigen Zeitstrafen geahndet wurde. Bis aufkonnte sich Bettringen schließlich absetzen und den Vorsprung bis zumin der. Minute verteidigen.Beim Stande vonwurden die Seiten gewechselt und die SGB hatte bis dato eine starke erste Halbzeit hingelegt, in der deutlich wurde, dass die beiden Punkte unbedingt vor Ort bleiben sollten. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Februar.

