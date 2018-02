Sport | Dienstag, 27. Februar 2018 Dienstag, 27. Februar 2018

Schulprojekt an Schiller-​Realschule im Verbund: Lesen trainieren dank des Fußballspiels

Foto: Lämmerhirt

An der Schiller-​Realschule im Verbund wird in diesem Jahr erstmalig ein Projekt im Rahmen von „kicken & lesen“, dem Projekt der Baden-​Württemberg-​Stiftung in Kooperation mit dem VfB Stuttgart, dem SC Freiburg und den Stuttgarter Nachrichten angeboten. Und die Vorfreude ist groß.

„Lesen hat nicht mehr Priorität. Kinder lesen allgemein weniger und das sinnergreifende Lesen wird zunehmend schwieriger“, gibt Schulleiter Klaus Dengler einen der Hauptgründe für dieses Projekt an. Durch den Fußball möchten die Verantwortlichen und Beteiligten insgesamtJungen aus der Klasse fünf dem Lesen wieder ein Stück weit näher bringen und es vor allem auch schulen. An diesem Dienstag ist das Projekt mit dem Titel „Volltreffer – Rundes aus Leder trifft Eckiges auf Papier“, das von Lehrer Jean-​Pierre Lewis betreut wird, gestartet, laufen soll es bis zu den Sommerferien. Ihren Teil zum Lesen beitragen möchte die Rems-​Zeitung, deren Ausgaben montags und freitags an die Schillerschule geliefert werden. „Es war zwar nur ein erstes Kennenlernen, aber ich habe ein richtig gutes Gefühl bei dieser Gruppe. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Projekt“, sagte Lewis.Viele Studien, darunter auch die PISA-​Studie, zeigen, dass die Lesekompetenz bei Mädchen im Vergleich besser ist, weswegen sich dieses Projekt ausschließlich an Jungen richtet. „Man kann immer sagen: du musst dies, die musst das. Wichtig aber ist es doch, Anreize zu schaffen, die in den Alltag integriert werden können. Das ist ein wunderbares Projekt“, freut sich Joachim Bläse, Erster Bürgermeister Gmünds. Doch nicht nur Stadt und Schule sind mit im Boot. Neben der Rems-​Zeitung als regionalen Kooperationspartner sind auch die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd, die AOK, Normannia Gmünd, das DRK sowie die Aktion „Lesezelt“ dabei.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 72 Sekunden.

