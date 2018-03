Sport | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

3 : 0 gegen Offenburg II: DJK Gmünd sichert sich Klassenerhalt

Einen besseren Zeitpunkt hätten die Gmünder Einhörner für ihre beste Saisonleistung zuhause nicht wählen können als am Samstag. Mit der lautstarken Unterstützung von 350 Fans im Rücken besiegte die DJK Gmünd den klar unterlegenen VC Offenburg II im Abstiegsendspiel mit 3 : 0 ( 25 : 14 , 25 : 14 , 25 : 22 ) und sicherte sich damit doch noch den Klassenerhalt.

Die Anspannung war groß auf Seiten der DJK Gmünd vor dem letzten Heimspiel dieser Zittersaison. Schließlich standen die Gmünderinnen als Vorletzter mit dem Rücken zur Wand und waren am vorletzten Spieltag gegen den Drittletzten VC Offenburg II zum Siegen verdammt. „Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen“, hatte vermutlich nicht nur Joachim Saam eine schlaflose Nacht hinter sich. Denn auch die Spielerinnen seien im Vorfeld nervös gewesen, gab der DJK-​Trainer zu. Umso erstaunlicher und beeindruckender war dann das, was Svenja Baur, Pavla Stará, Monika Fabian, Elisabeth Seitzer, Iwona Pasieczna und Lisa Federsel auf dem Feld ablieferten. Von Beginn an traten sie hochkonzentriert, entschlossen und dynamisch auf und sorgten schnell für klare Verhältnisse. Nur rundMinuten dauerte der erste Satz, ehe durch einen erfolgreichen Pasieczna-​Block der dritte Satzball zum-Raketenstart genutzt werden konnte. Dieser überlegene Satzgewinn verdeutlichte, dass es in diesem Duell eigentlich nur einen Sieger geben kann. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

