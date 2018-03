Sport | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

Fußball-​Kreisliga AI: TSB schlägt in der Nachspielzeit zurück

Der FC Schechingen und der TSB Gmünd haben sich in der Fußball-​Kreisliga A I in einem grandiosen Spiel mit 4 : 4 voneinander getrennt.

Die Heimelf startete engagierter und verdiente sich die Führung, ließ danach aber spürbar nach und durfte sich nicht beschweren, dass man kurz vor der Pause nach einer Ecke den Treffer zum gerechten Halbzeitremis kassierte. Kurz nach dem Wechsel schlugen die Bargauer zurück und waren drauf und dran, früh den Sack zuzumachen.Weil dies zunächst misslang, blieb es bis in die Schlussphase hinein spannend. Der Sieg ging in Summer aber in Ordnung. Tore:Vogel (.),Brenner (.),Nickel (.),Eigentor (.),Vogel (.).Bereits nach einer Viertelstunde hatte Hellwig die Gäste mitin Front gebracht. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Deinbacher zu scheu und Spengler erhöhte auf. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Hellwig in der. Minute.Tore:Hellwig (.),Spengler (.),Hellwig (.)TV Herlikofen – GöggingenBedanken konnten sich beide Teams bei ihren Torhütern. TVH-​Keeper Baumann hielt einen Foulelfmeter (.) und der Keeper von Göggingen Dessol parierte in den letzten Minuten einige sehr gute Möglichkeiten. Die Gögginger sind durch das Unentschieden jetzt punktgleich mit dem TSV Großdeinbach.Tore:Croissant (.),Lamm (.)Das wohl aufregendste Spiel dieses Spieltages stieg in Schechingen. Der TSB ging durch zwei Tore von Gül mitin Führung. Erst kurz vor der Pause konnten die Schechinger durch einen verwandelten Foulelfmeter von Geiger aufverkürzen.In den zweitenMinuten drehten die Schechinger dann die Partie um. Heinrich in der. und Schäfer in der. Minute trafen zumund. Nun war der TSB wieder in der Pflicht und erneut war es Gül, der ausglich (.). Nach Boppsin der. Minute schien das Spiel zugunsten der Heimelf gelaufen zu sein, doch Werksin der dritten Minute der Nachspielzeit schenkte diesem grandiosen Spiel doch noch den würdevollen Abschluss, den es verdient hatte.Tore:Gül (.),Gül (.),Geiger (., FE),Heinrich (., FE),Schäfer (.),Gül (.),Bopp (.),Wark (. +Die Heuchlinger gingen durch Treffer von Jäkel und Waibel mit einer-Führung in die Pause. Aufgrund der Vielzahl an Chancen für den TV war es ein Glück, dass es nurstand. Doch auch nach einer Gelb-​Roten Karte in der. Minute für die Hausherren, konnte der FC das Ergebnis nicht mehr ändern.Tore:Jäkel (.),Waibel (.)Essingen II – Bettringen IINachMinuten konnte der TSV mitin Führung gehen (.). Sittner glich zehn Minuten danach für die Bettringer aus und schon kippte das Spiel in Richtung der Gäste. Kurz vor der Pause legte Sittner den Führungstreffer nach und gleich nach dem Seitenwechsel folgte der Treffer zumdurch Herr. Tore:Klett (.),Sittner (.),Sittner (.),Herr (.)Gegen hervorragend spielende Gäste hielten die Hausherren zunächst gut dagegen. Im zweiten Durchgang gab es zwischenzeitlich sogar Möglichkeiten auszugleichen.Am Ende aber war der Primus eiskalt. Die starke Offensive der Gäste machte dem TSV das Leben schwer. Tore:Weiland (.) ‚Weiland (.),Melzer (.),Enis Zejnulahi (., FE),R. Koucky (.),Melzer (.),Melzer (.),Rembold (.).Straßdorf gegen Böbingen ist abgesetzt worden.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 149 Sekunden.

