Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. März 2018 Dienstag, 13. März 2018

Menschenrettung mit der Drehleiter in Wetzgau

Foto: gbr

Je höher ein Gebäude ist, desto schwieriger wird die Menschenrettung im Brandfall. Kann man mit der Drehleiter überhaupt jedes Fenster und jeden Balkon erreichen? Die Wetzgauer Feuerwehr hat es in der Kolomanstraße ausprobiert.

Es ist gar nicht so leicht, bei Dunkelheit und im dichten Regen das Drehleiter-​Fahrzeug rückwärts durch eine relativ enge Feuergasse zu manövrieren. Dies zeigte die Übung am Gebäude Kolomanstraße. Den Hausbewohnern hat man gezeigt, dass eine Evakuierung auch durch ein verrauchtes Treppenhaus möglich ist. Wie das geht und wie die Übung genau ablief, steht in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 24 Sekunden.

