Sport | Sonntag, 18. März 2018 Sonntag, 18. März 2018

Fast alle Fußball-​Spiele sind abgesagt worden

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Aufgrund des Wintereinbruchs in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind die für diesen Sonntag angesetzten Fußball-​Spiele in der Region erwartungsgemäß fast alle abgesagt worden.

Bei diesen äußeren Bedingungen muss der Fußball an diesem Sonntag ruhen. In der Verbandsliga, zweiten Landesliga-​Staffel (mit dem TSGV Waldstetten und der SG Bettringen), Kreisliga A, Staffel I, den beiden „Gmünder“ B-​Ligen sowie der Frauen-​Regionenliga werden keine Spiele stattfinden. In der Bezirksliga ist bislang lediglich die Partie zwischen dem SV Waldhausen und der SG Kirchheim/​Trochtelfingen noch nicht abgesagt worden.Bereits am Samstag feierten in der Verbandsliga der FC Normannia Gmünd (bei der TSG Öhringen) und der TSV Essingen (in Ilshofen) jeweils einen Auswärtssieg. Im Spitzenspiel zwischen Dorfmerkingen und Hollenbach gab es eine-Punkteteilung. Während die TSG Hofherrnweiler das Landesliga-​Ostalbderby gegen den FC Bargau mitfür sich entschied, unterlag der TSV Heubach in der Bezirksliga bei der TSG Schnaitheim mitund trennten sich die SG Bettringen II und der TSV Großdeinbach in der Kreisliga AI mit einem-Unentschieden. Die Spielberichte zu den am Samstag ausgetragenen Begegnungen lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 46 Sekunden.

