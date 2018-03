Sport | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Normannia Gmünd: Ellermann bleibt die Nummer eins

„Vielleicht war es zum richtigen Zeitpunkt ein Schlag vor den Bug“, sagt Normannia Gmünds Trainer Holger Traub angesprochen auf das 1 : 5 in der vergangenen Woche im Testspiel gegen den Ligarivalen Ehingen-​Süd. Am Samstag ( 15 Uhr) geht es für den Fußball-​Verbandsligisten als Vierter zum Tabellenfünften TSG Tübingen – ein Verbandsligatopspiel zum Rückrundenstart also.

Die Wintervorbereitung hat für die Normannen Höhen und Tiefen bereitgestellt und als sich die Mannschaft zu stabilisieren schien, folgte diese derbe Pleite am vergangenen Wochenende. „Wir hatten uns natürlich etwas anderes erhofft und waren überrascht. Einige Spieler waren ein Totalausfall – wir sind uns aber alle sicher, dass uns das nicht noch einmal passieren wird“, sagt Traub mit gewohnt sachlicher Ruhe und fährt fort: „Wir machen jetzt aber auch kein Fass auf.“Das brauchen sie bislang am Schwerzer auch nicht, stehen sie in der Liga doch auf dem starken vierten Platz, mit dem vor der Saison wohl nur die wenigsten gerechnet hätten. Traub und sein Trainerteam haben die Schlappe aber auch nicht einfach unter den Teppich gekehrt, sondern sind unter der Woche akribisch in der Analyse gewesen. „Wir hatten Einzelgespräche und Gruppengespräche der Defensive mit den Sechsern und haben die Spieler noch einmal fokussiert. Sie müssen sich einfach darauf besinnen, dass sie das abrufen, was sie vor allem in der Hinrunde abgerufen haben.“Derweil hat sich Traub auf seine Nummer eins festgelegt. Yannick Ellermann wird auch in der Rückrunde zwischen den Pfosten der Normannen stehen. „Er hat eine überragende Hinrunde gespielt und hat sich nun auch in der Vorbereitung nicht lumpen lassen. Derzeit gibt es keinen Grund, an dieser Position etwas zu ändern“, begründet der FCN-​Trainer seine Entscheidung.

