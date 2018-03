Sport | Sonntag, 25. März 2018 Sonntag, 25. März 2018

Kreisliga A I: TSG Hofherrnweiler II baut Tabellenführung dank Heuchlinger Patzer aus

Der Zweite TV Heuchlingen ist im Heimspiel gegen den SV Göggingen nicht über ein 1 : 1 hinaus gekommen. Die TSG Hofherrnweiler II hat unterdessen mit 4 : 2 in Herlikofen gewonnen und ist damit auf drei Punkte weggezogen.

Die Bettringer waren feldüberlegen, ließen aber zu viele Chancen ungenutzt. Der TSV Waldhausen dagegen schlug dreimal eiskalt zu. Nach demsetzte die SGB II alles auf eine Karte und wollte noch den Heimsieg erzwingen. Per Konter kassierte man aber noch den K.o.-Schlag.Tore:Seemann (.),Entenmann (.),Semmo (.),Kristen (.),Kabunda (.)Der SV Göggingen gabProzent, während die Gastgeber scheinbar nuraufbieten konnten. In einem kampfbetonten Spiel, in dem die Gögginger häufig hart einstiegen, kämpften die Gäste leidenschaftlich. Die Heuchlinger taten sich schwer, das Abwehrbollwerk zu knacken. Nach dem Wechsel kassierte der SVG eine Gelb-​Rote Karte, traf aber trotzdem zum. Danach rannten die Hausherren an, kamen jedoch nur noch zum spätenTore:Haizmann (.),Jäckel (.)Die Hausherren konnten früh in Führung gehen, ehe Gül mit einem Dreierpack für die Wende sorgte. Nach der Pause ging esMinuten hin und her, bevor Pflieger zumtraf. Bechthold erzielte das vorentscheidendeTore:Seskir (.),Gül (.),Gül (.),Gül (.),Pflieger (.),Bechthold (.),Seskir (.)Der TSV Essingen II lud die Gäste förmlich zum Toreschießen ein. Die Essinger nutzten dagegen die eigenen Torchancen nicht aus und kassierten nach einem Torwartfehler auch noch das. Mit diesem Sieg sind die Mögglinger nun auf den vierten Tabellenplatz geklettert.Tore:Cakmak (.),Kuhn (.),Keskin (.)Der TSV Großdeinbach zeigte eine sehr gute Leistung, war jedoch während einer kurzen Phase unaufmerksam. Das reichte den Gästen, um dank der-Führung am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Die Gastgeber taten alles, um das Ergebnis noch einmal zu drehen. Wahl erzielte dasin der. Minute. Aber nach der Pause war Schneidersalles, was die Großdeinbacher noch erreichen konnten.Tore:Knödler (.),Hager (.),Knödler (.),S. Wahl (.),Schneider (.)Die Bargauer konnten dasvorlegen. Dann ließ die Heimelf jedoch nach, kurz vor der Pause fiel der verdiente Ausgleich. In der zweiten Halbzeit bot sich genau dasselbe Bild, allerdings hatten die Bargauer am Schluss etwas mehr Glück, denn die Mutlanger verschossen in der. Minute noch einen Foulelfmeter.Tore:Hogh (.),Zejnulahi (.)Das Ergebnis der Partie entspricht nicht unbedingt dem Spielverlauf. Der TVH legte gut los und machte Druck. Nach zehn Minuten stand es. Dann folgten zwei Szenen, die das Spiel zu Gunsten des Tabellenführers drehten. Aus stark abseitsverdächtiger Position fiel dasund es folgten zwei weitere Treffer. In der zweiten Hälfte hatte Herlikofen mehr vom Spiel, aber bei den vielen Angriffen kein Glück im Abschluss.Tore:Fauser (.),Rückle (.),Zelasko (.),Rembold (.),Rembold (.),Melzer (.)Dasder Gäste riss die Hausherren aus ihrem Schlaf. Direkt fünf Minuten später folgte das. Danach ging es hin und her und so sah es nach einem gerechten Remis aus. Doch die Schechinger erzielten kurz vor dem Ende noch das. Tore:Strobel (.),Klenk (.),Geiger (.)

