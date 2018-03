Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. März 2018 Sonntag, 25. März 2018

Straßdorfer Frühling: Eröffnung unter strahlend blauem Himmel

Galerie (7 Bilder)

Fotos: hs

Mit Pauken und Trompeten sowie strahlender Frühlingssonne ist am Sonntag zur Mittagszeit der Straßforfer Frühling des örtlichen HGV eröffnet worden. Bis in die frühen Abendstunden hinein informieren Einzelhändler, Handwerker und viele weitere Institutionen.

42

Firmen sind beteiligt, dazu auch viele Vereine, darunter auch Staufersaga, die in Straßdorf mit der Rüstmeisterei ein wichtiges Domizil hat. HGV-​Vorsitzender Ingo Mann kann schon zur offiziellen Eröffnung zahlreiche Gäste begrüßen, darunter auch Oberbürgermeister Richard Arnold. Er und auch Ortsvorsteher Werner Nußbaum freuen sich über die blühende Aufbruchstimmung im Stadtteil. Zum ersten Mal geht mit der großen Straßdorfer Leistungsschau auch ein Ausbildungsforum einher, das vor allem bei jungen Leuten viel Aufmerksamkeit findet. Das Forum ist in einem großen Zelt am alten Bahnhof zu finden. Mehr über das Straßdorfer Großereignis am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!