Montag, 26. März 2018

TSV Alfdorf/​Lorch landet Big Points in der Handball-​Württembergliga

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

Nach den zuletzt drei Niederlagen in Serie ist es für den Handball-​Württembergligisten TSV Alfdorf/​Lorch gehörig ungemütlich geworden in der Tabelle. Gerade in diesem Negativlauf hatte der Spielplan dann auch noch eine dreiwöchige Pause vorgesehen.

Doch die scheint die Sieben von Daniel Wieczorek gut genutzt zu haben, denn im Abstiegskrimi behielt sie mit) gegen den TSV Altensteig die Oberhand und hat nunZähler auf dem Konto und die Gäste zugleich auf vier Punkte distanziert.Das Ergebnis hört sich am Ende knapper an, als es am Ende eigentlich war, denn die Gastgeber nahmen in den letzten fünf Minuten gehörig an Tempo aus der Partie. Entschieden war dieses Kellerduell im Prinzip schon beim.), als Jan Spindler per Kempa-​Trick die Vorarbeit von Markus Bareiß wuchtig vollendete. Dabei sah es bis zur Pause gar nicht so gut aus für die Gastgeber. Vor allem mit dem großgewachsenen Patrick Letzgus kam der TSV zunächst überhaupt nicht zurecht. Beim Zwischenstand vonnachMinuten hatte der Gästeakteur bereits sechs Tore auf dem Konto. Allerdings: dabei blieb es auch, denn Alfdorf/​Lorch stellte sich fortan besser auf Letzgus ein und nahm ihn fast komplett aus dem Spiel.Röhrle geht voranVor allem Sascha Röhrle fiel durch seine aggressive Abwehr, häufig auch gegen Letzgus, positiv bei den Gastgebern auf. „In den ersten Minuten hat er diese sechs Tore gemacht und danach wurde er nicht mehr gesehen. Er hat noch ein bis zwei Rückraumwürfe genommen, wurde dabei aber weggeblockt. Das war dann schon gut von uns“, stellte auch Wieczorek fest.

