Amateurfußball Gmünd, Murmeltierfrage: Wer spielt, wer nicht?

Es ist doch jedes Jahr das gleiche Spiel: tritt der Frost auf, sind die Austragungen der Amateurfußballplätze ungewiss. Für noch mehr Konfusion sorgte nun die Mitteilung des Fußballbezirks, der keine generelle Absage aussprechen wollte, worüber sich jetzt schon so mancher Fußballbegeisterter aufgeregt hat.

Klar ist zumindest schon einmal, dass die Normannia in derin Tübingen antreten wird und die SG Bettringen in derden FV Nürtingen empfangen kann. Ebersbach gegen Waldstetten, N.A.F.I. Stuttgartt gegen TSG Hofherrnweiler und TSV Blaustein gegen Bargau sollen ausgetragen werden.In derwird die Partie zwischen Iggingen und dem SSV Aalen nicht ausgetragen. Einziges Spiel soll hier Unterkochen gegen Neresheim sein.In der(SonntagUhr) steht noch hinter keiner Partie, dass sie abgesagt wird. So sehen doie Ansetzungen aus: TV Heuchlingen — TSV Großdeinbach; FC Schechingen — SG Bettringen II; TV Herlikofen — TSV Böbingen. FC Stern Mögglingen — Bargau II; TSV Mutlangen — TSB Schw. Gmünd; TSGV Waldstetten II — TSV Waldhausen.In der(SonntagUhr) sind folgende PartienHerlikofen II — TSF Gschwend (Uhr); Ermis Schw. Gmünd — TSB Gmünd II; TSGV Rechberg — FC Spraitbach; TV Lindach — FC Alfdorf; TV Weiler i.d.B. — SV Pfahlbronn.In der(SonntagUhr), Stand Samstagmittag, wird teilweise gespielt: TV Heuchlingen II — FC Eschach; FC Durlangen II — SV Hussenhofen und VfL Iggingen II — TSV Böbingen II sindTSV Heubach II — SGM Hohenst./Unterg.; Bartholomä — FC Stern Möggl. II (Uhr) und SV Frickenhofen — SV Lautern (Uhr)— man darf gespannt sein, ob das dann tatsächlich auch alles so passieren wird.

