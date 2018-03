Sport | Sonntag, 04. März 2018 Sonntag, 04. März 2018

Fußball-​Kreisliga A: Vier von sechs Partien sind abgesagt worden

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

In der Kreisliga A mussten am Sonntag vier der sechs geplanten Partien aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden. Nur Mögglingen, Bargau II, der TSV Mutlangen und der TSB Gmünd traten an. Mögglingen setzte sich gegen Bargau II durch und Mutlangen schlug den TSB mit 4 : 2 .

Die erste Mannschaft des FC Mögglingen kehrte hochüberlegen aus der Winterpause zurück. Die Hausherren ließen den Gästen kaum eine Chance und gingen bereits nachMinuten in Führung. Zehn Minuten vor der Pause legte dann Funk dasnach. Auch die Halbzeit führte bei den Gästen zu keiner Steigerung in ihrem Spiel. Stattdessen folgte dasvon Keskin. Zwanzig Minuten vor dem Ende ließ Vogel mit demkurz noch einmal Hoffnung aufkommen. Doch Cakmaksin der. Minute sorgte dann für die endgültige Entscheidung.Tore:Sari (.),Funk (.),Keskin (.),Vogel (.),Cakmak (.)Die Hausherren stellten das bessere Team und lagen bereits zur Pause mitin Front. Nach dem Seitenwechsel kam der TSB etwas stärker aus der Kabine und machte das Spiel durch daswieder spannend. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und konnten zehn Minuten vor dem Ende durch den dritten Treffer von Koucky mitin Führung gehen und sich so diesen Heimsieg sichern.Tore:Enis Zejnulahi (.),R. Koucky (.),R. Koucky (.),Krieger (.),Gül (.),R. Koucky (.)Folgende Spiele wurden wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt und werden auf Pfingstsamstag,. Mai, neu angesetzt: TV Heuchlingen – TSV Großdeinbach, FC Schechingen – SG Bettringen II, TV Herlikofen – TSV Böbingen, TSGV Waldstetten II – TSV Waldhausen. Die am. Dezember ausgefallenen Spiele werden am Mittwoch,. April nachgeholt.TSG Hofherrnweiler II – TSV Böbingen, FC Schechingen – TSV Essingen II, FC Bargau II – SG Bettringen II, TSGV Waldstetten II – TSB Gmünd, TV Heuchlingen – TV Straßdorf und TV Herlikofen – TSV Großdeinbach.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 85 Sekunden.

