TV Wetzgau: Steinige Rückkehr in die Eliteklasse

Die direkte Rückkehr des TV Wetzgau in die Bundesliga kam in der Vorsaison einem Schaulaufen gleich. Das Schneider-​Team wies eine lupenreine weiße Weste auf und startet nun wieder in der Eliteklasse. Doch der Auftakt steht unter keinem guten Stern: Am Samstag fehlen auswärts gegen die Siegerländer KV gleich vier Athleten.

Die vergangenen Wochen waren für Paul Schneider alles andere als eine erfolgreiche Vorbereitung auf die neue Wettkampfzeit: „Wir hatten mit dermaßen vielen Ausfällen zu kämpfen – das macht nur bedingt Spaß“, sagt er ein wenig zerknirscht. Auch Schneider selbst war und ist angeschlagen, hat ihn doch die allgemeine Grippewelle flach gelegt. „Aber was soll’s? Da müssen wir durch!“ Das zeigt seinen Kampfeswillen und außerdem liebt der Wetzgauer Coach auch die Rolle des vermeintlichen Underdogs. „Wir fahren ins Siegerland als Außenseiter. Ganz klar, nach den Rückschlägen.“Vor allem die Verletzung von Andreas Toba wiegt schwer. „Wir hatten natürlich fest mit ihm geplant“, sagt der Trainer (siehe auch „Die schwierige Planung“). Doch nun fällt nicht nur der deutsche Olympiateilnehmer und Bambi-​Preisträger aus, weitere drei Athleten können nicht ins Geschehen eingreifen: Dominik Pfeifer ist in der Rehabilitationsphase nach seiner schweren Knieverletzung, am Boden wird Spezialist Frederick Knauß nicht antreten können und auch an Christian Auer wird der erste Auswärtskampf vorbeigehen. Das macht den Coach nachdenklich: „Wir hatten es uns anders gewünscht. Doch umso mehr sind jetzt die anderen gefordert, damit wir im Siegerland vielleicht doch eine Zeit lang mithalten können.“ Alles weitere wäre bei der Ausgangslage eine Überraschung.Ist damit schon prognostiziert, dass es für den TV Wetzgau bei seiner Bundesliga-​Rückkehr gleich wieder gegen den Abstieg geht?

