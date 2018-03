Sport | Freitag, 09. März 2018 Freitag, 09. März 2018

Normannia Gmünd: Traubs Plan soll im Spitzenspiel aufgehen

Normannia Gmünd empfängt am Samstag als Tabellendritter der Fußball-​Verbandsliga den Vierten TSV Ilshofen. Topspiel im Schwerzer also. „Wir dürfen an diesem Topspiel – und so kann man es wohl wirklich nennen – teilnehmen. Dieser Rolle sind wir uns bewusst“, freut sich FCN-​Trainer Holger Traub.

Der jüngste-Erfolg bei der TSG Tübingen trug am Ende vor allem einen Namen: Yannick Ellermann. Zwei Elfmeter gehalten sind alleine ein Indiz dafür. Vielleicht hat den jungen Schlussmann auch die Tatsache beflügelt, den Status Nummer eins im Vorfeld auch offiziell bestätigt bekommen zu haben.Doch speziell mit den Aufsteigern hatte die Normannia in der Hinrunde so ihre Probleme. „Dieser Thematik sind wir uns natürlich bewusst gewesen und so haben wir uns in der Vorbereitung auch darauf eingestellt. Wenn es auch vielleicht etwas glücklich war, hat sich die so suboptimal verlaufene Vorbereitung gelohnt“, resümiert Traub.Tatsächlich ist die Normannia auf dem dritten Platz, wenn auch die Tabelle noch reichlich verzerrt ist. Der kommende Gegner Ilshofen beispielsweise hat zwei Spiele weniger absolviert als die Gmünder und nur einen Punkt weniger auf dem Konto. „Wir tun gut daran, nur von Spiel zu Spiel zu denken. Aber natürlich sieht das derzeit geil aus. Ich habe mir aber noch keinen Screenshot von der Tabelle gemacht“, gibt Traub lachend zu Protokoll. Wenn man dann die Tabellenkonstellation weiter aufdröselt, wird es sogar noch interessanter. Die Normannia steht miteingespielten Punkten auf Platz eins der Auswärtstabelle, Ilshofen folgt mitauf Rang zwei. So ist es fast kein Wunder, dass die Normannen das Hinspiel mitgewannen – eine logische Folge für das Rückspiel sollte sich daraus aber nicht ergeben, hofft Traub. Die Tabellensituation sei eine nette Begleiterscheinung, so Traub, man dürfe aber nicht den Fokus verlieren.

