Germania Bargau möchte den Derbyschwung mit zum TSV Weilimdorf nehmen

Natürlich ist das nicht der Klassenerhalt gewesen, dieser recht deutliche 4 : 1 -Erfolg von Fußball-​Landesligist Germania Bargau im Derby gegen die SG Bettringen.

Dennoch dürfte dieser Erfolg, gepaart mit der Tatsache, den Lokalrivalen auf stolze sieben Zähler distanziert zu haben, neue Energien für den Abstiegskampf freigesetzt haben. Energien, die die Schwarz-​Weißen bereits am kommenden Sonntag (Uhr), wenn es zum TSV Weilimdorf geht, gut gebrauchen können. Die Weilimdorfer haben derzeit ebenfalls großes Selbstbewusstsein, haben sie doch in der vergangenen Woche den Tabellenzweiten TSGV Waldstetten auf dessen Platz mitgeschlagen.Im Nachhinein klingen die Worte von FCB-​Trainer Stefan Klotzbücher nicht mehr so eigenartig. Dieser hatte nach demam vergangenen Sonntag noch gesagt, dass er über weite Strecken eine richtig gute Leistung seiner Mannschaft gesehen habe. Zudem habe er sich bereits kurz nach dieser Pleite auf das Derby gefreut – nun weiß man auch, warum.

