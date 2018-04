Sport | Montag, 02. April 2018 Montag, 02. April 2018

Germania Bargau mit Licht und Schatten an den Ostertagen

Foto: Grahn

Eigentlich ist der Ball am Elfmeterpunkt bereit gelegen, Fußball-​Landesligist Germania Bargau hätte eigentlich nur noch einschieben brauchen. Doch daraus wurde nichts, denn nach dem Sieg am Karsamstag gegen Bad Boll folgte am Ostermontag ein ganz erschreckender Auftritt gegen das Schlusslicht Köngen, gegen das man folglich mit 0 : 3 verlor.

Nach dem man am Ostersamstag gegen Bad Boll kurz vor Spielende noch den Dreier eingefahren hatte, hat sich Fußball-​Landesligist Germania Bargau am Ostermontag die Riesengelegenheit geboten, gegen Schlusslicht Köngen mit einem weiteren Dreier fast schon das rettende Ufer zu erreichen. Doch daraus wurde nicht, die Mannschaft von Stefan Klotzbücher unterlag sang– und klanglos mit).Nicht wie erwartet kamen die Germanen mit breiter Brust auf den Bargauer Rasen, sondern die Gäste aus Köngen. Sie zeigten den Gastgebern von Anfang bis Ende, wie man die für ein Abstiegsduell benötigten Tugenden an den Tag legt. Es nur eine Frage der Zeit, bis die Gäste treffen sollten. In der. Minute war es dann soweit: Eine wunderschöne Direktabnahme von Pradler nach einem Freistoß von links getreten flog zum verdientenin die Maschen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 50 Sekunden.

