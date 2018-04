Sport | Sonntag, 22. April 2018 Sonntag, 22. April 2018

TSGV Waldstetten im Heimspiel nur 2 : 2 gegen den TSV Buch

Foto: Grahn

Der TSV Buch ist der erwartet schwere Gegner gewesen. Die schwäbischen Bayern sind in der Defensive gut gestanden und haben ein vorzügliches Konterspiel mit langen Bällen aufgezogen – auf dem holprigen Waldstetter Rasen ein probates Mittel. So hat sich der TSGV in der Fußball-​Landesliga mit 2 : 2 von Buch getrennt.

Ohne ihre vier verletzten Stammspieler Waibel, Karaca, Börngen und Kleinmann musste der TSGV antreten, zudem fehlte noch Stürmer Perkins. Wieder bekam Youngster Kurfess seine Chance und er machte seine Sache bis zu seiner Auswechselung ordentlich.Die Zuschauer mussten bis zur. Minute warten, bis die erste Großchance generiert werden konnte. Ralph Molner spielte Arda Cetinkaya frei, der nur noch den Keeper vor sich hatte. Doch es kam nur ein schwaches Schüsschen zustande, so dass Torwart Benjamin Mayer leicht entschärfen konnte. Vier Minuten später kam Cetinkaya wiederum in aussichtsreicher Position zum Schuss, doch der starke TSV-​Keeper kam mit einer Faust gerade noch an den Ball.Eine Zeigerumdrehung später folgte eine Glanzparade von Bernd Stegmaier, als der völlig freistehende Manuel Schrapp zum Schuss kam. Molner legte kurz darauf zurück auf Ebner, der nur das rechte Außennetz traf (.). Vier Minuten darauf war wiederum Ebner rechts durch und traf erneut nur das Außennetz. In der Nachspielzeit wähnten sich die TSGVler wohl schon beim Pausentee und ließen TSV-​Stürmerstar Schrapp humorlos einnetzen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 58 Sekunden.

