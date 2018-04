Sport | Montag, 23. April 2018 Montag, 23. April 2018

Spannung pur in der Fußball-​Kreisliga A I: TSG Hofherrnweiler II und der TV Heuchlingen kämpfen um Meisterschaft

0 : 1 im Topspiel beim TV Heuchlingen. 0 : 1 im nächsten Topspiel daheim gegen Verfolger Böbingen – und 1 : 3 am vergangenen Sonntag gegen den TV Straßdorf, wieder daheim. Die Tabellenführung der TSG Hofherrnweiler II in der Fußball-​Kreisliga ist futsch, Heuchlingen ist wieder vorn.

Drei Niederlagen in Serie, dann auch noch im letzten Drittel der Saison sind natürlich harter Tobak. Noch schlimmer wird es aus Sicht der TSG, wenn man mit ansehen muss, wie der derzeit ärgste Widersacher die Englische zu einer perfekten Woche macht. Heuchlingen hat drei Siege in Serie eingefahren. „Dass die TSG mit null Punkten aus dieser Englischen Woche geht, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Jetzt haben wir aber wieder alles selbst in der Hand, für die Moral war das natürlich sehr gut“, reibt sich Heuchlingens Abteilungsleiter Lothar Feil verständlicherweise die Hände. Die Mannschaft aus der Aalener Weststadt hat derzeitPunkte auf dem Konto, allerdings ein Spiel mehr absolviert als die Heuchlinger (). Und Böbingen? Der TSV hat erstPartien und somit zwei weniger absolviert als die TSG, kann somit im besten Fall bis auf einen Punkt an die Mannschaft von Christoph Merz heranrücken. So würde aus dem seit rundSpieltagen bestehenden Zweikampf doch nochmal im Saisonfinale ein Dreikampf werden. Der Nachteil des aktuellen Dritten Böbingen ist das Torverhältnis, was im Vergleich zu den beiden Topteams mehr alsTreffer Differenz schlechter ist.

