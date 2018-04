Sport | Donnerstag, 26. April 2018 Donnerstag, 26. April 2018

Fußball-​Kreisliga B: TSGV Rechberg verabschiedet sich aus dem Titelrennen

Foto: Kessler

Die wohl interessanteste Partie in den beiden B-​Liga-​Staffeln ist die zwischen dem TSGV Rechberg und dem FC Spraitbach in der Staffel I gewesen. Am Ende haben sich die Gäste durchgesetzt und den zweiten Platz damit verteidigt. Rechberg hat sich aus dem Aufstiegskampf verabschiedet.

Für den TSGV war es die letzte Chance, doch noch einmal zumindest um den Relegationsplatz mitspielen zu können, doch die Spraitbacher scheinen rechtzeitig zum Saisonschlussspurt wieder in die Spur zu finden. In der zweiten Staffel der B-​Liga hat die Bezirksliga-​Reserve des VfL Iggingen den frühen Rückstand in Ruppertshofen noch in einen Sieg drehen können.Mit solch einer souveränen Vorstellung haben wohl nicht viele gerechnet in diesem Topspiel der B I. Alin Fuchs und Dennis Pflüger haben recht früh die Zeichen auf Sieg gestellt mit ihrem Doppelpack (.,.). Selbst der Platzverweis in der. Minute konnte die Gäste nicht schocken, sie erzielten in Unterzahl noch zwei weitere Treffer. Tore:Fuchs (.),beide Pflüger (.,.),D. Wengert (.).

