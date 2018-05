Sport | Donnerstag, 10. Mai 2018 Donnerstag, 10. Mai 2018

Marian Sarr wechselt ablösefrei zum VfR Aalen

Der zweite Neuzugang des Drittligisten VfR Aalen für die Saison 2018 /​ 2019 ist fix: Abwehrspieler Marian Sarr hat seinen Vertrag bei der U 23 des VfL Wolfsburg aufgelöst und kommt ablösefrei auf die Ostalb. Er unterzeichnete einen Kontrakt bis zum 30 . Juni 2020 .

Vor seinem Engagement bei den „Wölfen“ stand derMeter große Innenverteidiger vonbisbei Borussia Dortmund unter Vertrag. Dort schnupperte der-​Jährige unter Trainer Jürgen Klopp Profi-​Luft. Absolutes Highlight in Sarrs Karriere war sein Einsatz im Champions-​League-​Gruppenspielbei Olympique Marseille. Beim-Sieg der Borussen stand erMinuten auf dem Platz und gehörte zu den besten Dortmunder Spielern an jenem Abend.Sarr verfügt über die Erfahrung aus zwei Bundesliga-​Spielen,Partien in der. Liga undRegionalliga-​Begegnungen. Er gehörte von der Ubis zur Uzum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft und kamMal im DFB-​Trikot zum Einsatz. „Wir freuen uns sehr, dass sich Marian trotz anderer Angebote für den VfR Aalen entschieden hat. Mit seiner Qualität, Größe und Erfahrung wird er unserem Kader sehr gut tun“, äußert sich Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR Aalen.

