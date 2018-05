Sport | Mittwoch, 16. Mai 2018 Mittwoch, 16. Mai 2018

Fußball-​Kreisliga A: TV Heuchlingen ist nun kurz vor dem Ziel

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

(läm). In den Fußball-​Kreisligen hat es am Mittwoch wieder Nachholspiele gegeben. Allen voran der TV Heuchlingen ist dabei der Meisterschaft in der A I ein gehöriges Stück näher gekommen.

1

3

1

1

20

1

0

23

1

1

24

72

1

3

84

3

4

2

3

3

0

3

3

0

1

17

0

2

19

0

3

26

1

3

1

3

31

36

3

3

63

3

4

88

3

1

2

0

0

0

1

0

85

2

0

87

Es war ein Spiel auf Augenhöhe, Herlikofen ging in Führung aber beim direkten Gegenstoß kamen die Gäste aus einem Abwehrgetümmel heraus zum glücklichen Ausgleich. In den erstenMinuten der zweiten Hälfte drückte Herlikofen und erspielte sich so einige Tormöglichkeiten. Es haperte aber im Abschluss. Im Gegenteil die Gäste, sie nützten ihre wenigen Chancen zu zwei weiteren Toren. Tore:Stütz (.),M. Hager (.), P. Hager (.),Oyedeji (.).Die Gögginger begannen mit ihrem Chancenwucher, an dem sie letztlich auch scheitern sollten, bereits nach zehn Minuten. Anders der TSB, der an diesem Abend an Kaltschnäuzigkeit kaum zu überbieten gewesen ist. Innerhalb von neun Minuten schraubte der TSB das Ergebnis aufhoch. Doch der gastgebende Absteiger gab sich nicht auf und glich zumaus – hätte die Partie sogar drehen müssen. Doch vergab der GSV weitere Chancen, der TSB dagegen netzte noch einmal ein und fuhr damit den Sieg ein. Tore:Krieger (.),Zajac (.),Gül (.),beide Bihlmaier (.,.),Schulz (.),Dalinger (.).Mehr Mühe als wohl zuvor gedacht, hatte der TV Heuchlingen mit dem Kellerkind aus Großdeinbach. Am Ende fuhr der Tabellenführer dann aber einen letztlich ungefährdeten Sieg ein, der ihn wieder ein Stück weit näher Richtung Meisterschaft bringt. Tore: keine AngabeDie Rechberger mussten aufgrund von Sperren und Verletzungen wieder ersatzgeschwächt antreten. In der zweiten Halbzeit stand die Partie dann wegen nebels kurz vor dem Abbruch. Als die dann aber fortgeführt wurde, erzielte der TSGV noch zwei späte Treffer. Tore:Behlke (.),Nagel (., FE).

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 80 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!