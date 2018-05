Sport | Dienstag, 22. Mai 2018 Dienstag, 22. Mai 2018

SV Lautern und Oliver Adam gehen getrennte Wege

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Nach zwei Jahren trennt sich die Fußballabteilung des SV Lautern von ihrem bisherigen Trainer Oliver Adam.

2017

2018

Das entschieden die Verantwortlichen des SV Lautern gemeinsam mit Adam in einer Sitzung in der vergangenen Woche. „Wir hatten zwei gute Jahre mit unserem Trainer“, heißt es seitens der Abteilungsleitung für Fußball des SVL. „Mit Platz fünf inund mindestens Platz vier inhaben wir mit Oliver Adam so gute Tabellenplätze erreicht, wie schon lange nicht mehr“, heißt es weiter. Adam ist nun auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und wer beim SV Lautern Adams Nachfolge antritt, ist noch unklar.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!