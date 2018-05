Sport | Dienstag, 29. Mai 2018 Dienstag, 29. Mai 2018

Schrauf und der TSV Ruppertshofen greifen nach dem vierten Titel

SGM Ebnat/​Waldhausen, FC Härtsfeld 03 und Normannia Gmünd heißen die Gegner, die der TSV Ruppertshofen im Fußball-​Bezirkspokal geschlagen hat. Folglich steht die mannschaft von Joachim Schrauf an diesem Donnerstag ( 13 . 30 Uhr) im Finale und trifft auf dem Sportplatz des SV Ebnat auf den Vizemeister der Regionenliga, den VfB Ellenberg.

Schrauf sieht seine Frauen gegen den Favoriten, der ja seine Mannschaft bekanntlich zur kommenden Runde zurückzieht, nicht chancenlos. „Das waren auch in der Saison ganz enge Spiele. Es wird auch diesmal wieder ein ganz enges Spiel. Die Chancen schätze ich“, so der TSV-​Trainer, der seit zwölf Jahren an der Seitenlinie der TSV-​Frauen steht und am Donnerstag seinen vierten Titel feiern möchte. In der Liga haben seine TSVlerinnen mitgewonnen, um sich dann im Rückspiel mitgeschlagen zu geben. Im Finale kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen, wenn auch Lea Schmid, die beim-Halbfinalsieg gegen Normannia Gmünd an allen drei Treffern beteiligt gewesen ist, zuletzt mit Fersenproblemen kürzer treten musste. „Sie hatte jetzt zwei Wochen Schonung. Ich bin mir sicher, dass sie auflaufen kann“, so Schrauf.

