VfB Ellenberg stellt in der kommenden Runde keine Frauenmannschaft mehr

Viel wurde spekuliert, nun ist es Fakt. In der kommenden Saison wird es den Fußball-​Regionenligist VfB Ellenberg im Frauen-​Fußball nicht mehr geben. „Die Entscheidung ist gemeinsam mit Vorstand und Mannschaft gefallen“, sagt Steffen Ott vom VfB. Damit geht die erfolgreiche Geschichte der Frauen-​Mannschaft zu Ende. Vielleicht auf dem Gipfel.

Vizemeister in der Regionenliga und Bezirkspokalfinalist (gegen Ruppertshofen, an diesem Donnerstag,Uhr in Ebnat, d. Red.), eigentlich herrscht in Sachen Frauen-​Fußball in Ellenberg eitel Sonnenschein. Doch der Schein trügt. „Das Bezirkspokalfinale wird das letzte große Highlight in der Geschichte der Damen-​Mannschaft des VfB Ellenberg sein“, sagt Magnus Knecht.Ins Leben gerufen wurde die Mannschaft vor rund zwölf Jahren. In der Saison/​feierten die VfB-​Frauen unter Trainer Andreas Hillenmeyer ihr Debüt. Im Jahrgab es dann ohne Niederlage bei nur drei Unentschieden die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse zu feiern.Drei Mal stand Ellenberg bereits im Finale um den Bezirkspokal – einmal sogar im WFV-​Pokal-​Viertelfinale. Gegen Mögglingen, Ruppertshofen und den FC Ellwangen hagelte es aber jedes Mal eine Niederlage. In diesem Jahr soll es anders laufen. „Es gibt nur eine Option: gewinnen“, sagt Co-​Trainer Dietmar Schmid.

