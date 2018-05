Sport | Mittwoch, 30. Mai 2018 Mittwoch, 30. Mai 2018

Radsportler des TSV Böbingen meistern schwierige Bedingungen in Albstadt

Albstadt, was für ein großartiges Wochenende Ende Mai, über 10 000 Zuschauer haben bei sehr wechselhaften Wetterbedingungen begeistert den besten Mountainbikern der Welt zugejubelt.

Mit dabei war auch der Böbinger Sven Strähle. In der Klasse Um wurde das Radsport Team TSV Böbingen durch Paul Scheirich und Mika Greschner vertreten. Greschner startete in der ersten Reihe und konnte ein langes Rennen auf dem sechsten Platz beenden. Scheirich musste durch einen Fehler des Kommissars in der letzten Reihe starten. Durch einen starken Antritt und viel Ausdauer konnte er sich bis auf den. Platz vorkämpfen. In der Klasse Um startete Finn Prölß. Bei seinem Rennen, das auch über kurze Teile des Weltcup-​Kurses ging, erreichte er einen guten. Platz.Am Samstag startete dann Louis Brasda beim U-​-​Weltcup für das deutsche Nationalteam. Er musste das Rennen von der Positionaus beginnen und kam aufgrund der schlechten Streckenverhältnissen nur schleppend nach vorne. Immer wieder wurde er von anderen Fahrern aufgehalten und konnte dadurch am Berg nicht seine Stärken ausspielen. Jedoch schlug er sich in dem Feld der Besten aus der ganzen Welt sehr gut und beendete das Rennen auf der. Position.Parallel dazu war der Gonso-​Classics-​Marathon, bei dem René Greschner, Volker Prölß sowie Thomas Scheirich am Start waren. Greschner konnte sich bei einem schnellen Rennen den fünften Platz in seiner AK sichern. Prölß fuhr ein solides Rennen und beendete dieses auf Platz(AK).

