Sport | Sonntag, 06. Mai 2018 Sonntag, 06. Mai 2018

Germania Bargau verlässt erstmals in dieser Saison die Abstiegsränge

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Zum wichtigen Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Germania Bargau den Tabellenletzten FV Nürtingen unterm Scheuelberg empfangen. Nach zuletzt drei Siegen und einem Unentschieden hat die Bargauer Elf durch den 3 : 1 -Sieg nachlegen können.

Bargaus Trainer Stefan Klotzbücher musste personell die Innenverteidigung umstellen, da die etatmäßigen Abwehrrecken Daniel Neumann und Oliver Istel nicht zur Verfügung standen. Youngster Andreas Herkommer und Markus Unfried rückten dafür in die Startelf. Nürtingen agierte zunächst wie von Klotzbücher erwartet und erwies sich als sehr unangenehmer Gegner. Sehr aggressiv im Pressing und mit großer Laufbereitschaft, was den FC Bargau in der ersten Viertelstunde doch sichtlich vor Probleme stellte. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel, Nürtingen wehrte sich mit allen Mitteln. Der FC Bargau hatte die ersten Chancen durch Tobias Klotzbücher, Manuel Maier und Tino Reichelt, um den Führungstreffer zu erzielen. Jedoch machte der Nürtinger Bauer dasdurch einen direkt verwandelten Eckball ins lange Eck, bei dem Huttenlauch im Bargauer Tor keine Abwehrchance hatte, da der Wind den Ball so lang machte.

