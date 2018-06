Sport | Dienstag, 12. Juni 2018 Dienstag, 12. Juni 2018

Footvolley-​Cup: Israel, die Niederlande, Portugal und Frankreich sind die Favoriten

Den Auftakt des Sparkassen Footvolley-​Cups 2018 auf der „Playa de Gamundia“, dem Gmünder Marktplatz und Johannisplatz, machen am Donnerstag die Schüler, ehe am Abend die Gmünder Stadtmeisterschaft der Amateure von 17 . 30 bis 22 . 30 Uhr steigt. Von Freitag bis Sonntag werden dann die Profis der Damen und Herren um die begehrten Trophäen kämpfen.

Die Favoriten auf den Sieg in Schwäbisch Gmünd bei den Damen sind die Mannschaften aus Brasilien und das Team Graz. Für Brasilien werden Many Gleize und Thais Castro in Schwäbisch Gmünd zum ersten Mal dabei sein. Als Team Graz, welches sich bei der Europameisterschaft in Graz vor einer Woche kennenlernte, werden die Niederländerin Evelyn Dobbinga und die Brasilianerin Natalie Yomura Martins auflaufen.Hinzu kommen bei den Damen noch die Mannschaften aus Schweden (Rita H. Rodrigues und Isabel H. Rodrigues) sowie Deutschland mit Dana Hillmann und Stefanie Mohr. „Es wird ein spannender Damen-​Wettbewerb mit tollen Teams. Das Gmünder Publikum darf sich auf großartige Partien freuen, denn die positive Entwicklung bei den Damenteams ist von Jahr zu Jahr deutlich sichtbar“, erklärt Sascha Kühne, Organisator des Sparkassen Footvolley-​Cups.Bei den Herren dürfen sich die Fans, übrigens bei freiem Eintritt an allen Tagen, auf eine spektakuläre Show freuen. Gleich vier deutsche Mannschaften werden ins Rennen geschickt, um die begehrte Glastrophäe der „Playa de Gamundia“ zu gewinnen. Es wird für die deutschen Mannschaften jedoch sehr schwer werden, denn die Favoriten kommen aus Israel, den Niederlanden, Portugal und Frankreich. Welche Spieler in den deutschen Mannschaften an den Start gehen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

