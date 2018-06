Sport | Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 15. Juni 2018

Israel hinterlässt beim Footvolley-​Cup den besten Eindruck

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk

Es hat ein paar kleine Verzögerungen aufgrund von Flugverspätungen bei der Ankunft der Spieler gegeben, weshalb der Spielplan etwas durcheinander gewürfelt worden ist.

Der Stimmung auf den Feldern und den Rängen tat es jedoch nicht weh, und so sahenFans Shark-​Attacks, Kopfbälle und jede Menge Tricks von den Profis der Herren sowie zum ersten Mal von den Damen. Den besten Eindruck hinterließen die Männer aus Israel und die Damen des „Team Graz“.Oberbürgermeister Richard Arnold begrüßte die „Gmünder Footvolley-​Gemeinde“ am Nachmittag auf der Skoda-​Stage des Autohaus Sorg. Nachdem das ursprüngliche portugiesische Team verletzungsbedingt absagen musste, sprangen Bruno Santos und Gustavo Cavaco ein. Beide haben noch nie zusammen bei einem Turnier gespielt, doch sie zeigten, dass das Niveau in Portugal sehr hoch ist.Den besten Eindruck hinterließ jedoch Israel. Amir Zohar und Ron Ben Ishay machten kaum Fehler, beherrschten alle Angriffsvarianten und waren in der Defensive kaum zu bezwingen. Bei den Damen waren Evelyn Dobbinga, die Europameisterin aus den Niederlanden, und ihre Partnerin Natalie Martins aus Brasilien als „Team Graz“ das Maß der Dinge. Aber auch die deutschen Mannschaften boten den Fans großartigen Sport. Welche deutschen Teams sich am ersten Tag am besten präsentiert haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 51 Sekunden.

