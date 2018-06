Sport | Samstag, 16. Juni 2018 Samstag, 16. Juni 2018

Dave Gnaase wechselt zu den Würzburger Kickers

Der 1 . FC Heidenheim 1846 hat auf Wunsch seines Mittelfeldspielers Dave Gnaase dessen noch bis Sommer 2019 datierten Vertrag vorzeitig aufgelöst. Der 21 -​jährige Bettringer wechselt zu den Würzburger Kickers und unterschreibt beim Drittligisten ein Arbeitspapier bis zum 30 . Juni 2019 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Nachdem Dave Gnaase im Jahr 2010 von der SG Bettringen in den Juniorenbereich des FCH gewechselt war, schaffte er im Sommer 2015 den Sprung in den Profikader. Im ersten Halbjahr 2016 folgte eine Ausleihe zum damaligen Regionalligisten SpVgg Neckarelz, für den er in 13 Partien einen Treffer erzielte. Zur Zweitligasaison 2016/​17 kehrte er wieder in die Profimannschaft des FCH zurück und feierte im Oktober 2016 im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden sein Profidebüt.

Bis zum Ende der Saison 2017/​18 kamen weitere acht Einsätze in Deutschlands zweithöchster Spielklasse hinzu. Nachdem der FCH dem Wunsch einer vorzeitigen Vertragsauflösung nachgekommen ist, nimmt Gnaase bei den Würzburger Kickers jetzt eine neue Herausforderung an.

