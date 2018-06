Ostalb | Montag, 18. Juni 2018 Montag, 18. Juni 2018

Spatenstich für Hochwasser-​Schutzmaßnahmen

„Ein Schritt in die richtige Richtung, der unseren Lorcher Bürgern und Bürgerinnen zu Gute kommt und dringend notwendig ist, wie die jüngsten Hochwasserereignisse am Götzenbach zeigen.“´Das sagte Lorchs Bürgermeister Karl Bühler beim ersten Spatenstich für Hochwasser-​Schutzmaßnahmen.

2019

Als Teil der interkommunalen Remstal Gartenschausoll der Schillerplatz vor dem Lorcher Bürgerhaus ein neues, zeitgemäßes Gesicht erhalten. Im Zuge der geplanten Baumaßnahmen sind auch Hochwasserschutzmaßnahmen am Götzenbach erforderlich. Nach jahrelanger Planung fiel nun der offizielle Startschuss für die Neugestaltung des Platzes und die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen. Was von den Maßnahmebn erwartet wird, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

