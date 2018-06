Sport | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

TSGV-​B-​Jugendtrainer Filipe Da Cruz Silva beim Public Viewing und São João

Die Weltmeisterschaft in Russland ist in vollem Gange, es geht langsam aber sicher in Richtung K.o.-Spiele. Portugal hat sich am Montag zu einem 1 : 1 gegen den Iran gemüht, damit aber das Achtelfinale erreicht. Filipe Da Cruz Silva vom Portugiesischen Zentrum Gmünd ist für ein paar Tage in seine Heimat Braga geflogen und hat sich die Partie beim Public Viewing angeschaut.

Das zweite Vorrundenspiel hat sich da Cruz Silva noch im heimischen Vereinsheim angeschaut. Schon dort sagte er: „Ich werde am Wochenende spontan nach Portugal fliegen und mir in Braga die Partie beim Public Viewing anschauen.“ Gesagt getan. Er flog für drei Tage nach Porto. Von dort aus sind es noch etwaKilometer in seine Heimatstadt Braga, wo seine Eltern eine Wohnung haben. Das ist natürlich praktisch, wenn man sich spontan dazu entschließt, in seine Heimat zu fliegen. „Einige aus meiner Familie konnte ich natürlich überraschen, sie haben sich über den Kurzbesuch gefreut. Dort gab es dann das traditionelle Sardinen essen“, sagt Da Cruz Silva. Der Besuch hatte aber auch einen schönen Nebeneffekt: vom. auf den. Juni wird São João, das Johannesfest, das traditionell in Portugal und Brasilien zelebriert wird, begangen, dem Da Cruz Silva somit beiwohnen konnte. „Da ziehen tausende Menschen durch die Straßen der Stadt, feiern ausgelassen, tanzen, lassen Himmelslaternen steigen und: Natürlich dürfen Sardinen und guter Rotwein nicht fehlen“, erklärt Da Cruz Silva.

