Sport | Montag, 04. Juni 2018 Montag, 04. Juni 2018

Normannias Frauen verteidigen Relegationsplatz mit Kantersieg

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

In der Fußball-​Regionenliga ist seit der vergangenen Woche wieder mächtig Spannung reingekommen. Da der VfB Ellenberg seine Mannschaft in der kommenden Saison nicht meldet und folglich auch nicht die Relegation zur Landesliga spielen wird, rückt der Tabellendritte nach.

9

0

4

0

1

0

2

0

3

0

7

0

40

70

4

0

8

0

9

0

43

80

82

5

0

55

6

0

58

1

0

2

0

25

40

3

0

4

0

55

6

0

70

7

0

80

82

9

0

3

2

3

1

1

0

2

1

9

28

1

1

19

3

1

38

3

2

Dies ist kurz vor dem Saisonende die Normannia aus Gmünd. Punktgleich dahinter rangiert allerdings der TSV Deizisau, der ausgerechnet die am vergangenen Wochenende nicht belohnten Pokalhelden des TSV Ruppertshofen empfangen hat. Verständlich, dass sich die Blicke der Normannia auch auf diese Partie gerichtet hattenFCN — SGM Dornstadt/​Machtolsheim/​Lonsee). Tore:beide Daniela Klenk,beide Franka Arnholdt (.,.),alle Jessica Knaus (.,.,.),Nadine Urban (.),Carolin Wolz (.). Bei warmen Temperaturen legten die Normannia Frauen gleich von Anfang ein hohes Tempo vor. In der zehnten Minute folgte dann auch gleich dasdurch Daniela Klenk. Dieselbe Spielerin erhöhte nur fünf Minuten später cool auf. In den nächstenMinuten drückte die Normannia weiter, vergab aber in der Folge sogar die aussichtsreichsten Torchancen. In der. Minute dann aber köpfte Franka Arnholdt dasnach einer schönen Flanke in den Strafraum. Nur drei Zeigerumdrehungen später erzielte Jessica Knaus mit einem satten Linksschuss das. Mit diesem beruhigenden Zwischenstand wechselte man schließlich die Seiten. Die SGM spielte teilweise sogar gut mit, kam aber an diesem Tag nicht durch die gut stehende Normannia-​Defensive.In der. Minute konnte die SGM-​Torspielerin den scharf geschossenen Freistoß von Knaus nicht festhalten und Nadine Urban war zur Stelle, um abzustauben. Kurz darauf folgte dasdurch Carolin Wolz. Langsam ließen die Kräfte der Gäste nach und es ergaben sich weitere Möglichkeiten für die Normannia. In der. Minute setzte sich Klenk gut durch, doch die SGM-​Torspielerin parierte glänzend. Allerdings stand Arnholdt goldrichtig, um den Ball in die Maschen zumzu setzen. Den Abschluss des Torfestivals markierte Knaus mit einem Doppelpack (. und.) zum-Endstand.Tore:beide Sarah Maier (.,.),Ina Pflüger (.),Marlen Mora (.),Faith Simpson.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 89 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!