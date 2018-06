Sport | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

Welzmüller und VfR Aalen einigen sich auf Vertragsauflösung

Galerie (1 Bild)

Foto: Schlipf

Maximilian Welzmüller wird in der kommenden Saison nicht mehr dem Kader des VfR Aalen angehören: Der Mittelfeldspieler und der Verein haben sich auf eine Vertragsaufhebung zum 30 . Juni 2018 geeinigt.

28

3

2014

116

Welzmüller äußerte gegenüber den VfR-​Verantwortlichen den Wunsch, seinen Lebensmittelpunkt wieder in den Großraum München verlegen zu wollen, wo seine Familie und der engste Freundeskreis zuhause sind. Der-​Jährige möchte dort für die Zeit nach der Profikarriere ein Studium vorantreiben.„Maxi hat sich kurz vor Bekanntgabe der Insolvenz zum VfR Aalen bekannt, einen neuen Vertrag unterzeichnet und gerade in dieser schweren Phase sportlich und charakterlich voll überzeugt. Umgekehrt möchten wir ihm nun mit Blick auf seine Zeit nach dem Profifußball keine Steine in den Weg legen und sind deshalb dem Wunsch nach Vertragsaufhebung nachgekommen. Maxi hat uns gegenüber erklärt, dass er weiterhin Fußball spielen möchte, allerdings in einem unterklassigen Bereich. Sollte er in dieser Transferperiode zu einem Verein der. Liga oder höher wechseln, haben wir eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Wir danken Maxi für seine Leistungen und seinen Einsatz in den vergangenen vier Jahren und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die nun entstandene Lücke im Spielerkader werden wir entsprechend schließen und befinden uns bezüglich eines Ersatzes bereits auf der Suche“, so Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR Aalen.Welzmüller wechseltevon der Spielvereinigung Unterhaching zu den Schwarz-​Weißen und bestritt für den VfRSpiele (sechs Tore).

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 57 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!