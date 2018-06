Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Zeiselberg: Gastwirt Hannes Barth will kurzfristig wieder für einen Biergarten sorgen

Foto: hs

Wird der Gmünder Gastwirt Hannes Barth zum Biergarten-​Zauberer? Er prüft aktuell sozusagen vor dem Hintergrund durstiger und hungriger Nachfrage der besorgten Gmünder Bürgerschaft eine kurzfristige Wiederaufnahme seines beliebten Biergarten-​Betriebs auf dem Zeiselberg. Bis Ende der Woche soll die Entscheidung fallen. Viele drücken ihm die Daumen.

Im Zusammenhang mit den Diskussionen über die Zukunft des Gartenschau-​Leuchtturmprojekts Zeiselberg war immer wieder die Sehnsucht vieler Bürger nach der früheren Biergartenidylle lautgeworden. Nachdem der Weg zur Verfestigen einer Ganzjahres-​Gastronomie technisch und juristisch doch recht holprig geworden ist, will der zupackende und optimistische Gastwirt und Stadtrat Hannes Barth die Stimmung der Bürgerschaft angesichts des kahlen Zeiselbergs aufhellen. Nachdem die schwierigen Rohbauarbeiten für den neuen Zeiselberg erfolgreich abgeschlossen sind, hält es Hannes Barth für möglich, als Übergangslösung noch in diesem Sommer mit einem Biergarten-​Provisorium auf den Berg zurückzukehren. Näheres zu den Überlegungen am Freitag in der Rems-​Zeitung. Unser Luftbild zeigt den Zeiselberg mit dem Biergarten vor Beginn der Neugstaltungsarbeiten für die Remstal-​Gartenschau.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 40 Sekunden.

