Spatenstich für ökologisches Mehrfamilienhaus-​Bauprojekt in Bargau

Es ist kein Mehrfamilienhaus wie jedes andere, das am Ortseingang in Bargau entstehen wird, wird dabei durch die überwiegende Verwendung von Naturwerkstoffen doch die Ökologie und Energieeffizienz großgeschrieben. Am Dienstag ist der symbolische Spatenstich auf dem Programm gestanden.

In der Stauferstraßein Bargau wird ein Mehrfamilienhaus mit zehn Einheiten entstehen. Die Größe der Eigentumswohnungen reicht vonbisQuadratmetern. Bestehen wird das Zehn-​Familien-​Haus aus Ein– bis Vier-​Zimmer-​Wohnungen. Bauträger ist die Komplettbau Rieg GmbH. Laut Architekt Gerhard Rieg seien bei diesem Bauprojekt alle Beteiligten bemüht, „dass es nach dem symbolischen Spatenstich zügig weitergeht.“ Sechs der zehn Wohnungen seien derzeit noch frei,Prozent der Gewerke habe man bereits vergeben. Fast ausschließlich regionale Firmen sitzen mit im Boot, dies sei dem Bauträger besonders wichtig gewesen.Von einem denkwürdigen Tag im Hinblick auf die Ortsentwicklung und Attraktivität Bargaus sprach der für die Beratung und den Verkauf zuständige Thomas Dörr (HausGrund Immo Dörr). Es handele sich schließlich um ein ökologisch bemerkenswertes Bauprojekt, das ein Maximum an Wohnkomfort garantiere. Wodurch die Energieeffizienzklasse A+ erreicht wird und wann die Bezugsfertigstellung geplant ist, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

