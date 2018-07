Sport | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Michael Fischer reist vom Katharinenpalast direkt ins Halbfinale

Michael Fischer hat Russland, aber auch die Weltmeisterschaft in diesem Land wohl erlebt, wie kaum ein anderer. Anfang der Woche ist er dann ein zweites Mal nach St. Petersburg – von Samara aus – gereist, „bekanntlich eine der schönsten Städte Europas“, bestätigt auch Fischer diese allgemeine Ansicht.

Seinem zweiten Teil des Aufenthalts widmete er gleich fünf Tage, was aber auch angemessen erscheint. „St. Petersburg ist mega groß und hat entsprechend viel zu bieten. Es ist dennoch ratsam, nicht zu viel an Sehenswürdigkeiten in seinen Aufenthalt zu packen. Lieber drei bis fünf Sachen heraus picken und diese dann intensiv erleben“, sagt Fischer. Ein für Fischer ganz wichtiger Programmpunkt war der Katharinenpalast, rundKilometer südlich von St. Petersburg in Puschkin gelegen. Es war einst russische Zarenresidenz, wurde dann nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg möglichst originalgetreu wieder aufgebaut. Eine besondere Attraktion ist die Rekonstruktion des Bernsteinzimmers. „Das ist ein wirklich krasser Palast, dort habe ich gleich einen halben Tag verbracht“, zeigt sich Fischer beeindruckt.Als Fischer mit der Besichtigung dieses eindrucksvollen Gebäudes fertig war, ist er weiter zur Isaakskathedrale (Kathedrale des Heiligen Isaak von Dalmatien) und dem Alexandrovsky Garden. Die Isaakskathedrale ist die größte Kirche in St. Petersburg und eine der größten sakralen Kuppelbauten der Welt. Sie istMeter lang,Meter breit undMeter hoch. „Dort gibt es eine große Aussichtsplattform, die ich mir natürlich nicht habe entgehen lassen“, so Fischer. Nach dem kulturellen Teil seiner Reise hat er sich dann aber auch noch dem Sportlichen gewidmet – und das nicht zu knapp. Fischer war im Stadion von St. Petersburg und hat sich das Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich angeschaut.

