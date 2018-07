Sport | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Verbandspokal: Sportfreunde empfangen Essingen, Normannia zur TSG II

Die erste Runde des DB Regio-​WFV-​Pokals ist ausgelost worden – und auch in diesem Jahr sind wieder einige Knallerbegegnungen dabei.

War schon die Bekanntgabe des ersten Spieltags der Verbandsliga, an dem der TSV Essingen und die Sportfreunde Dorfmerkingen aufeinander treffen, einen Aufschrei wert, so treffen diese beiden Mannschaften nun auch in der ersten Runde des diesjährigen Verbandspokals aufeinander, in Dorfmerkingen. Rahmenterminplan ist der. und. August.Neu-​Oberligist Normannia Gmünd tritt dann beim Neu-​Bezirksligisten TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II an und geht als eindeutiger Favorit in diese Partie. Prickelnd würde es dann in der zweiten Runde werden. Der Sieger aus dieser Partie bekommt es dann – allerdings in einem Heimspiel – entweder mit dem ambitionierten Landesligisten N.A.F.I. Stuttgart oder aber mit der TSG Backnang zu tun, der Ex-​Mannschaft von Ex-​Normannia-​Trainer Beniamino Molinari. Hier liegt somit ein Oberligaduell schon in der zweiten Runde in der Luft.Die TSG Hofherrnweiler, die in der Landesliga auf Torejagd geht, bekommt es daheim mit dem Ligakonkurrenten TSV Weilimdorf zu tun. In der zweiten Runde stünde ein Auswärtsspiel an: Gegner wäre dann der Sieger aus Bad Boll gegen Calcio Leinfelden-​Echterdingen. Landesligavizemeister TSGV Waldstetten hat ebenfalls ein Heimspiel zugelost bekommen. Auch die Mannschaft von Mirko Doll muss gegen einen Ligakonkurrenten antreten, zu Gast sein wird der TSV Buch. Sollte die Doll-​Elf siegen, stünde in der zweiten Runde dann wieder ein Heimspiel an. Erwartet würde dann der Sieger der Partie zwischen der SG Schorndorf und dem. FC Heiningen, dem letztjährigen Meister in der Landesliga. Das hätte etwas. Ortsrivale Germania Bargau hat ebenfalls Glück, darf ebenfalls zu Hause in den diesjährigen Pokalwettbewerb einsteigen. Zu Gast sein wird mit dem SV Ebersbach/​Fils ebenfalls ein Ligarivale. Sollte die Mannschaft von Stefan Klotzbücher die erste Runde überstehen, ginge es in der zweiten auswärts ran. Zu Gast wäre man dann entweder beim FC Blaubeuren (BZL) oder dem SC Geislingen (LL).

