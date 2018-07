Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. Juli 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

Bürgerbegehren, um das Investorenmodell fürs Hallenbad zu verhindern

Die Bürgerinitiative Taubental plädiert genau wie die Stadtverwaltung und die Mehrheit des Gemeinderats für den Neubau eines Hallenbads beim Bahnhof. Allerdings soll mit Hilfe eines Bürgerbegehrens nun erreicht werden, dass die Stadt dort in Eigenregie ein bedarfsgerechtes Bad baut und aus dem Investoren-​Wettbewerb aussteigt.

Verhindern will die Gruppe von Gmündern , dass im Rahmen des Investoren-​Wettbewerbs am Ende eine sehr groß dimensionierte Planung zum Tragen kommt, die mit einem massiven Eingriff in den Nepperberg verbunden ist. Mit einer eigenen Kalkulation möchte die Initiative den Beweis führen, dass es die Stadt entgegen anderslautender Aussagen sehr wohl schaffen könnte, ein rein kommunales Hallenbad zu finanzieren. Die jährliche Belastung wäre dabei laut Bürgerinitiative sogar noch geringer als die Garantiezahlungen der Stadt an den Investor bei einem ÖPP-​Modell. Wer es genauer wissen will — in der Rems-​Zeitung vom. Juli steht’s!

