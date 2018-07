Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. Juli 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

„Gründer-​Grillen“ mit jungen Unternehmern in den „Coworking Spaces“

„Gründer-​Grillen kennt man bisher nur von großen Städten – aber Gmünd braucht das auch!“ Der Gmünder „Coworking Spaces“-Manager Alex Trautmann freute sich, dass bei dieser Gelegenheit junge Existenzgründer sich selbst und ihre Ideen präsentierten.

Für ungefährExistenzgründer bietet das vor wenigen Monaten eröffnete Großraumbüro „Coworking Spaces“ Arbeitsplätze. Dass sich schon kurz nach dem Start fünf junge Leute dort eingemietet haben, wertet Trautmann als gute Quote. Warum die Jungunternehmer diesen Standort gewählt haben und welche Geschäftsideen sie verwirklichen wollen, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

