Donnerstag, 16. August 2018

TSG Waldstetten startet mit Heimspiel am Samstag

Mit gemischten Gefühlen startet Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten in die neue Runde. Zum Saisonauftakt spielen die Löwen ohne Drei. Gegen den TSV Blaustein an diesem Samstag um 17 Uhr im Waldstetter Stadion „Auf der Höhe” ist dies eine große Herausforderung.

Mit Coach Mirko Doll, der im wohlverdienten Urlaub weilt, fehlt der wichtigste Mann. Doll wird vom spielenden Co-​Trainer Hans-​Jörg Sawatzki vertreten. Doch auch die Routiniers Ralph Molner und Rückkehrer Patrick Stöppler werden nicht mit von der Partie sein, was immens schmerzt. Schmerzlich werden zudem in den nächsten Wochen Mario Rosenfelder und Ferhat Karaca vermisst.Die Spiele in der Vorbereitung verliefen überdies nicht so, wie es die Verantwortlichen samt Spieler gerne gesehen hätten. Die Generalprobe am vergangenen Samstag in Heiningen beim letztjährigen Rivalen und Verbandsliga-​Aufsteiger bei der-Niederlage war immerhin ein Achtungserfolg. Neuralgisch und problematisch sind die offenen Positionen in der Innenverteidigung neben Kapitän Edgar Fischer und die extrem wichtige Sechser-​Position im Mittelfeld, die jahrelang Mario Rosenfelder als Herzstück des Teams innehatte. Wer ihn nun in seiner halbjährigen Abstinenz ersetzen wird, wird geradezu zur Gretchen-​Frage. In der Vorbereitung konnte Youngster Jannik Kurfess sein großes Potenzial zumindest andeuten. Er ist recht schnell und ballgewandt. Aber auch Kevin Börngen wäre eine Option, da er mit immenser Erfahrung agiert und über die wichtige und notwendige Zweikampfhärte verfügt. Vielleicht entscheidet sich Sawatzki ja zur Doppelsechs mit beiden Akteuren.

