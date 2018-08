Sport | Montag, 20. August 2018 Montag, 20. August 2018

Nette Momentaufnahme: Normannia Gmünd vor den Kickers platziert

Die Fußball-​Oberliga ist gerade einmal zwei Spieltage alt und schon jetzt gibt es die ersten Überraschungen. Nachdem Aufsteiger Normannia Gmünd beim Bahlinger SC seinen ersten Zähler ergattern konnte, ist die Mannschaft von Holger Traub nun sogar vor dem großen Favoriten Stuttgarter Kickers platziert.

Die Kickers führten zunächst in Oberachern, unterlagen den Gastgebern aber am Ende doch recht deutlich mit. Nach demzum Auftakt dürfte bereits nach diesen zwei Spielen ein recht eisiger Wind am Degerloch wehen. Perfekt in die Saison gestartet ist dagegen der FV Ravensburg. Als einziges Team der Liga ist es dem FV gelungen, beide Partien zu gewinnen. Nach dem Achtungserfolg in Freiberg folgte nun ein ungefährdetesgegen Friedrichstal, das damit nach zwei Spielen bereits mit dem desolaten Torverhältnis vonam Tabellenende steht. Die Friedrichstaler sind übrigens der nächste Gastgeber der Normannia. Ebenfalls mit zwei Pleiten in die Saison gestartet ist der SV Spielberg. Einembeim SV Linx folgte am vergangenen Wochenende eindaheim gegen die TSG Backnang, die sich ihrerseits mit erreichten vier Zählern zunächst in der oberen Tabellenhälfte breitgemacht hat.Immer noch ungeschlagen ist der TSV Ilshofen, der der Normannia in die Oberliga gefolgt ist. Einem überraschendemzum Auftakt in Reutlingen folgte nun ein nicht minder respektablesin Bissingen. Die Reutlinger tragen ihr zweites Saisonspiel erst an diesem Mittwoch aus. Zu Gast an der Kreuzeiche ist dann der SV Linx. Die Linxer standen am vergangenen Wochenende bundesweit im Fokus, empfingen sie doch den Bundesliga-​Aufsteiger. FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-​Pokals. Fast wäre dem SVL die Sensation gelungen, nachdem Rubio vom Punkt die frühe Nürnberger Führung ausgeglichen hatte. Doch kurz vor Schluss (. Minute) traf Ishak zumfür die Franken.

