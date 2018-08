Sport | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Icotek-​Fußballcamp: Oliver Vaas feilt an den Torhütern von morgen

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Der vorletzte Tag beim Icotek-​Fußballcamp von Edgar Fischer und Felix Bauer hat es noch einmal in sich gehabt. Vor allem für diejenigen Kinder, die später einmal eine Karriere als Torwart anstreben. Oliver Vaas, Torwart der SG Bettringen, ist vor Ort gewesen und hat Nachhilfestunden gegeben.

40

1

Darauf hatten sich viele der insgesamtteilnehmenden Kinder gefreut: Torwarttraining. Oliver Vaas, befreundet mit den Campleitern und Mitspieler von manuel Seitz, der ebenfalls im Trainerteam ist, kam auf dem Sportgelände des. FC Eschach vorbei und hat in zwei Gruppen den Kindern zunächst die Basics des Torwartspiels nähergebracht. „Ich wäre auch gerne die ganze Woche über dabei gewesen, aber das ließ sich leider nicht mit meiner Arbeit vereinbaren. In dieser einen Stunde pro Gruppe kann ich natürlich nur die Basisdinge zeigen. Da geht es dan in erster Linie darum, dass sich die Kinder beim Hinwerfen nicht verletzen“, so Vaas, dem dieses spezielle Torwarttraining durchaus Spaß zu machen schien.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 41 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!