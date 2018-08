Sport | Dienstag, 28. August 2018 Dienstag, 28. August 2018

World Games 2018 : Kampfsportler aus aller Welt treffen sich in Gmünd

Am kommenden Wochenende (ab 9 Uhr) wird die Großsporthalle nicht in die Heimspielstätte des TSB Gmünd umgewandelt, nein, die World Games sind in diesem Jahr zu Gast in Schwäbisch Gmünd. Zahlreiche Kampfsportarten werden an zwei Tagen zu beobachten sein, über 800 Sportler sich in den unterschiedlichen Disziplinen messen – Rekord.

In Victoria (Kanada) waren die World Games schon (), in Busan (Südkorea,) oder in Las Vegas ().nun finden sie in Schwäbisch Gmünd statt. „Wir sind schon stolz darauf, dass wir die Spiele nach Schwäbisch Gmünd holen und dann auch noch den Teilnehmerrekord brechen konnten“, so Gerold Bauer vom Organisationskomitee und Vorsitzender des Budosportclubs Wetzgau. Gemeinsam mit Helmut Schauaus (TSB Gmünd), Rudi Strobel (MaRiBu Heubach), Sepp Oberhollenzer (Gmünder Sportpionier) sowie den jeweiligen Abteilungen der Vereine TSF Gschwend, TSG Abtsgmünd und des FC Schechingen ist die Veranstaltung nun auf die Beine gestellt worden. „Ein einzelner Verein kann so etwas überhaupt nicht stemmen. Keiner will hier dem anderen die Butter vom Brot nehmen, wir sind schon wie eine große Familie“, fährt Bauer fort. Ohne Oberhollenzer, da sind sich die Kampfkünstler einig, wäre an eine solche Veranstaltung in der Stauferstadt nicht zu denken. „Wir sind hier in Schwäbisch Gmünd eine Kampfsport-​Hochburg und das können wir mit den World Games nun auch mal dokumentieren“, sagt Bauer nicht ohne Stolz.

