Sonderbeilage der Rems-​Zeitung zur neuen Fußball-​Saison

Darauf haben Fußball-​Interessierte schon wieder gewartet: An diesem Samstag liegt der Rems-​Zeitung die 40 -​seitige Sonderbeilage zur neuen Saison 2018 /​ 19 bei.

Von der B– bis zur Oberliga haben sich die Fußball-​Mannschaften wieder neu aufgestellt, von der B– bis zur Oberliga versorgt und informiert die Sportredaktion der Rems-​Zeitung die Fußballfans wieder mit allem Wissenswerten rund um die Vereine. Wir werfen aber natürlich auch in diesem Jahr wieder einen Blick über den Tellerrand und schauen, was die Gmünder Profis wie Dominik Kaiser, Ali Odabas oder Alexander Zorniger gerade so treiben.Alles Wissenswerte, Daten, Zahlen, Namen — in der Sonderbeilage der Rems-​Zeitung vom. August.

